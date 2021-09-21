رئيس البرلمان العربي يعزي قيادة وشعب مصر في وفاة المشير طنطاوي

أعرب رئيس البرلمان العربي، السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة وشعب مصر، في وفاة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وأحد رموز الجيش المصري العظيم، وذلك بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والكثير من الجهود والإسهامات الوطنية المخلصة.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن الفقيد الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة وطنه، وكان من الأبطال الذين ساهموا في صناعة أعظم البطولات في التاريخ المصري والعربي وهي حرب أكتوبر المجيدة، وكان على قدر المسئولية الوطنية في كل المواقف والأزمات.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.