رئيس مجلس النواب ينعى المشير حسين طنطاوي

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي شارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها هي الأخطر أثراً والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.

وجاء في نص برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم وفاة المغفور له بإذن الله إبن مصر البار المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، والذي حمل لواء الدفاع عن ترابها المقدس في مسيرة عطاء متواصلة امتدت لعقود، هذا القائد العظيم كان مصدراً للإلهام والصمود وسيظل شاهداً أميناً على ملحمة الشرف والعزة التي خاضتها مصر في جميع معاركها، إننا نفتقد هذا القائد العظيم ولا نملك إلا ندعو الله عز وجل أن يشمله بواسع رحمته نظير ما قدم لوطنه ومواطنيه".