وزير التعليم العالى ينعي المشير محمد حسين طنطاوي

نعى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.
وتتقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأسرته ولأسرة القوات المسلحة بخالص العزاء، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته.
وأشار د. عبدالغفار إلى أن مصر فقدت رجلاً مخلصاً وأحد رموزها العسكرية، وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، فضلاً عن توليه مسئولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة؛ بهدف الحفاظ على استقرار الوطن.
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