الرئيس السيسى يعلن الحداد الرسمى على وفاة المشير حسين طنطاوى

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، إعلان الحداد الرسمي والوطنى على وفاة المشير محمد حسين طنطاوى.

وأضاف الرئيس السيسى: "المشير حسين طنطاوى توفى في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابى.. وتم إعلان الحداد الرسمي والوطنى بهذه المناسبة.. وأيضا إطلاق اسم المشير حسين طنطاوى على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرا واحتراما لدور هذا الراجل العظيم في تاريخ مصر.