نادي قضاة مجلس الدولة ينعى المشير محمد حسين طنطاوي

نعي نادي قضاة مجلس الدولة، بمزيد من الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدم النادي بخالص العزاء للدولة المصرية ولقواتنا المسلحة - قيادةً وضباطاً وجنوداً - ولأسرة الفقيد الراحل الذي قدم خدمات جليلة لوطنه، فقد كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيد الذي أعاد لمصرنا ولأمتنا العربية كرامتها وكبريائها، كما كان له دور كبير في إدارة الدولة المصرية خلال فترة عصيبة من تاريخها الحديث، حيث تولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار البلاد في الفترة الانتقالية وواجه الكثير من الصعاب، إلا إنه وبإخلاص وأمانة حافظ على سلامة وأمن الوطن.

رحم الله الفقيد الراحل، وندعو الله - عز وجل - أن يتغمده بالعفو والمغفرة ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.