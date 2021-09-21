الرئيس السيسي: زيادة إيرادت قناة السويس بنحو 11 % عن العام الماضى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 11 % عن العام الماضى بما يعادل 500 مليون دولار، يؤكد قدرة القناة على التعافى. وحول منظومة التأمين الصحى الشامل، أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بسيناء: "تجربة بورسعيد تثبت أقدامها وتؤكد كفاءة النظام اللى ماشين فيه، ولما بنتكلم عن 6 محافظات عاوز أقول للمواطنين والمشاركين في العمل إن إحنا بالإجراءات الخاصة بالتوثيق أرجو إنكم تتحركوا معانا للاستفادة بالمزايا التي تقدمها المنظومة". وأضاف الرئيس: "قلنا إن الدولة تخلص الأمر خلال 15 سنة، فقلنا نضغط ونخلص خلال 10 سنوات ولما اتكلمنا عن حياة كريمة اتكلمنا عن الأمور الخاصة بكل وزارة، وخطط الوزارات داخل الدولة المصرية، وكنت عشمان أنهم ينزلوا بالرقم من 10 سنين ولكن لاعتبارات معينة يصعب ده، ولكن على الأقل العشر سنين يقلوا شوية، لأن العائد الصحي والإنساني اللى هيعود للناس ضخم جدا، وبالتالي كل إما هندخل أكبر حجم من المحافظات هيكون له تأثير في تحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للناس".

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