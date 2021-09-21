/651217/إلغاء-عقوبة-حمدي-النقاز-ضد-الزمالك-بقرار-نهائي-من-المحكمة-الرياضية-صور

قررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء حكم تغريم نادي الزمالك مليون و 300 ألف دولار، في قضية حمدي النقاز لاعب الفريق الحالي، والذي كان قد رحل وفسخ تعاقدة بسبب عدم الحصول على مستحقاتة المالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبلت المحكمة الرياضية الاستئناف المقدم من نادي الزمالك من أجل تخفيض أو إلغاء العقوبة، وكان تقدم بها المحامي أحمد عبد الفتاح، ثم إستكمل المحامي الإيطالي سلفاتوري.

وجاء نص بيان الحكم كالتالي:

تحكم المحكمة الرياضية التالي:

1- الاستئناف الذي تقدم به نادي الزمالك في 19 يونيو 2020 ضد عقوبة حمدي النقاز، وذهب لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 9 أبريل 2020 مؤيد جزئيا.

2- فقد تم التعديد على القرار الصادر عن غرفة تسوية المنازعات بالفيفا في 9 أبريل وجاء الحكم كالتالي:

3- رفضت القضية من السيد/ حمدي بن عبد السلام النقاز ضد نادي الزمالك بالكامل.

4- يتحمل حمدي النقاز بدفع مبلغ مالي لنادي الزمالك مبلغ 3000 فرنك سويسري، كمساهمة قانونية ونفقات آخري خلال سريان القضية.

5- يدفع الزمالك المصري مبلغ 3000 فرنك سويسري، كتكاليف المساهمة القانونية والنفقات الآخرى.

6- تم رفض جميع اقتراحات الإغاثة.

فاروق جعفر: يجب أن تتفهم الجماهير سبب تعاقدنا مع حمدي النقاز.. وكل ما يحدث للزمالك حاليا بسبب الفوز بالبطولات

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن إهتمام نجوم الزمالك بالتدريب أفقد النادي الحصول على كوادر في العمل الإداري بنادي الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" كنت أتمنى أن يتحدث معنا أحد وينصحنا بالاهتمام بالعمل الإداري، لأننا الأن أمام مأزق كبير بسبب عدم تواجد البدائل المناسبة من رموز النادي".

وأردف" نجوم الزمالك يبحثوا عن التدريب، ولا بدل من الإهتمام بالعمل الإداري، والشخصيات العامة ستكون إضافة لنادي الزمالك ولا أحصل على أموال من نادي الزمالك، وأجلس في معظم أوقات اليوم في النادي".

إلغاء عقوبة حمدي النقاز ضد الزمالك

واختتم" كل ما يحدث حاليا ونحن أبطال الدوري في كرة القدم واليد والسلة والسوبر الأفريقي لكرة اليد، ولا أعلم لماذا يحدث كل هذا الأمر".

واختتم" التعامل مع أزمة حمدي النقاز خاصة من جانب إدارة النادي له أمور خاصة به الجميع يعلمها، ولكن كان لابد من التعامل مع الأمر بشكل جيد حتى لا نخسر الكثير، وكان لدينا إهتمام بتواجد ساسي ورحل عنا والأيام القادمة ستمر على خير بنادي الزمالك".