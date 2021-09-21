/651218/بيراميدز-يختتم-معسكر-برج-العرب-ويعود-للقاهرة-اليوم

اختتم فريق نادي بيراميدز صباح اليوم معسكره والذي امتد لأسبوع في مدينة برج العرب بالإسكندرية في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة سموحة في كأس مصر والموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض الفريق مرانا صباحيا قبل إنهاء المعسكر والعودة إلى القاهرة بعد أسبوع من التدريبات المكثفة على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية، بجانب خوض مباراة ودية أمام سبورتنج انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين،

وقرر الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، أن يخوض الفريق تدريباته غدا بدون راحة بملعب النادي قبل السفر يوم الخميس إلى السويس استعدادا لمواجهة سموحة المحدد لها السابعة من مساء الجمعة على استاد السويس الجديد في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وحددت إدارة بيراميدز مبلغ 70 مليون جنية مقابل الحصول على الثنائي، بالإضافة لرحيل جون أنطوى مهاجم الفريق إلى صفوف الدراويش.

وتجرى حاليا مفاوضوات بين إدارة بيراميدز والإسماعيلي من أجل سرعة إنتهاء الحصول على اللاعبين، وذلك من أجل التواجد في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن أحمد الكاس نجم الزمالك السابق كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكنه غير معروف داخل الاتحاد فلن يكون متواجد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" التدريب بالواسطة في مصر والمكالمات الهاتفية تحسم مصير بعض المدربين، وهذه القرارات خاطئة للغاية".

وتابع" الوكلاء هم من يتحكموا في تواجد المدربين واللاعبين، وكان يتم التواصل معي مإجباري على التعاقد مع عدد معين من اللاعبين أو المدربين وذلك بشكل مشروط، والدوري المصري به العديد من المدربين لا يصلحوا للتدريب".

صفقات بيراميدز والإسماعيلي

وأردف" النادي الإسماعيلي في آخر 20 سنة كانوا غير جيدين، بإستثناء ديسابر، والباقيين ساخموا في إغراق النادي، وهناك مدربين من أبناء النادي يستحقوا التواجد، ولم يحقق أي مدرب أجنبي أحلام وطموحات فريق الإسماعيلي".

وواصل" اللاعبين تتأثر برحيل المدربين ولابد أن يكون هناك إستقرار كامل داخل الفريق، واللاعب الذي يرى أن المدرب سوف يرحل لا يقدم أفضل مستوياتة".

واختتم" طلعت يوسف سيكون له كلمة السر في الموسم الجديد، ويستطيع الخروج من هذا النفق، وهناك بعض اللاعبين الحاليين، سيكونوا على أعلى مستوى ويقدموا مباريات جيدة".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.

وحددت إدارة بيراميدز مبلغ 70 مليون جنية مقابل الحصول على الثنائي، بالإضافة لرحيل جون أنطوى مهاجم الفريق إلى صفوف الدراويش.

وتجرى حاليا مفاوضوات بين إدارة بيراميدز والإسماعيلي من أجل سرعة إنتهاء الحصول على اللاعبين، وذلك من أجل التواجد في تدريبات الفريق خلال الفترة القادمة.