/651224/برئ-من-أى-دم-بعد-أحداث-ينايرتصريحات-هامة-من-الرئيس-السيسى- بعد-وفاه-المشير-طنطاوى

تحدث الرئيس عبد الفتاخ السيسى عن المشير محمد حسين طنطاوى الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز85عاما وذلك على هامش الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات فى سيناء، مؤكدا على أنه كان سيتم إلغاء هذه الافتتاحات بعد إعلان الوفاه ولكن المشير رحمه الله كان رجل جادا ويحب العمل .وجاءت أبرز التصريحات كما يلى:

دوت الخليج بطل من أبطال مصر، و رجل من رجال مصر المُخلصين يوم وفاته هو يوم مماثل ليوم وفاه الزعيم البطل أحمد عرابى أعلنا الحداد الرسمى وأطلاقنا اسمه على قاعده الهايكستب تحمل مسئولية هائلة فى فترة مابعد 25يناير وحتى تسليم السلطة قاد مرحلة مابعد يناير بإخلاص شديد وتفانى وحكمة كان دايما يقول أنا ماسك جمرة نار فى إيدى ..بتولع بإيدى ومش قادر أسيبها قالى أن التاريخ سيكتب أننى من سلمت السلطة للإخوان وهذا أمر يؤلمنى أشهد بأنه برئ من أى دم حدث فى فترة ما بعد يناير المشير طنطاوى برئ من دم أحداث محمد محمود وبورسعيد ومجلس الوزراء والأشرار هم السبب "برئ من أى دم بعد أحداث يناير"..تصريحات هامة من الرئيس السيسى بعد وفاه المشير طنطاوى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "برئ من أى دم بعد أحداث يناير"..تصريحات هامة من الرئيس السيسى بعد وفاه المشير طنطاوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.