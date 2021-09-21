سموحة ينعي المشير محمد حسين طنطاوى

نعى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، حيث توفى المشير صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما بعد مسيرة كبيرة من العطاء وخدمة الوطن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الصفحة الرسمية لنادي سموحة:”يتقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة و اعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء للشعب المصري بكامل طوائفه في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق و وزير الدفاع الأسبق بعد حياة حافلة بالكفاح و التضحية من اجل وطننا العظيم مصر التي ظل الراحل الكبير يدافع عنها على مدار عمره مقاتلا صلدا وجنديا شجاعا ..... رحم الله الراحل العظيم وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون .

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.