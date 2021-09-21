سليمان وهدان ناعيا المشير طنطاوي: دوره التاريخي سيظل محفورا في قلوب المصريين...والتاريخ دون اسمه في صفحة الشرف 

/651231/سليمان-وهدان-ناعيا-المشير-طنطاوي-دوره-التاريخي-سيظل-محفورا-في-قلوب-المصريينوالتاريخ-دون-اسمه-في-صفحة-الشرف

نعي النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، باسمه وباسم الهيئه وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء ، مؤكدا بأن دورة التاريخي سيظل محفورا في قلوب المصريين وان مواقفه ستظل نبراسا للأجيال القادمة من أبنائه في القوات المسلحه تتدراسها الأجيال جيل بعد جيل .

دوت الخليج يرصد نعي سليمان وهدان للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وتقدم النائب سليمان وهدان، بخالص العزاء والمواساة إلى الرئيس السيسي والي الشعب المصري والقوات المسلحه في وفاة الفقيد ، مشيراً بأن تاريخه الوطني المشرف في حرب اكتوبر او في فترة توليه زمام البلاد في 2011 كان نعم القائد ونعم الأب واستطاع الوصول بالوطن الي بر الأمان .

صفحة الشرف

وتابع وهدان بأن التاريخ المصري دون اسم طنطاوي في صفحة الشرف مع كل العظماء الذين أفنوا حياتهم فداء للوطن ننعيه والوطن ينعيه وندعو له أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، لما قام به من أدوار ومواقف تاريخيه وطنيه كانت فارقه في عمر الوطن.

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.