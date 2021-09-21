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ممثل الأغلبية بمجلس النواب ومحافظ قنا يشهدان حفل ختام دوري مستقبل وطن بالمحافظة «صور وفيديو»

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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/651233/ممثل-الأغلبية-بمجلس-النواب-ومحافظ-قنا-يشهدان-حفل-ختام-دوري-مستقبل-وطن-بالمحافظة-صور-وفيديو

شهد المهندس أشرف رشاد الشريف،ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام يرافقه محافظ قنا أشرف الداودي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة حفل ختام والمباراة النهائية لبطولة دوري مستقبل وطن " الموسم الثالث " بستاد قنا الرياضي .

دوت الخليج يرصد تفاصيل ختام دوري مستقبل وطن بقنا بحضور ممثل الاغلبية 

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دوري مستقبل وطن بقنا 

وقال ممثل الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف أن دوري مستقبل وطن وهو أكبر فاعلية حزبية تنظم في مصر بعد فاعلية استعداد الأحزاب السياسية للإنتخابات البرلمانية حيث يشارك في النسخة الثالثة التي تحدينا بها الفيروس اللعين " كورونا " والتزمنا فيها بالإجراءات الاحترازية 500 ألف لاعب علي مستوي الجمهورية .

وأضاف المهندس أشرف رشاد ، أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لجوائز البطولة علي اختلاف مستوياتها وأن فكرة إقامة الدوري كان هدفها صنع كوادر حزبية قادرة علي تنظيم الحدث وقادرة علي أن تكون موجودة بشكل كامل تحت خدمة الوطن والاستعداد لتنظيم أي فعاليات حزبية .

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وأشار إلى أن دوري مستقبل وطن يخاطب الشباب باللغة التي يحبها وهي كرة القدم ويحث علي السلم المجتمي والمنافسة الرياضية الشريفة بين الشباب في أكبر رواية يحبها الشباب مؤكدا على الاستمرار في تنظيم الفاعليات والمبادرات الحزبية في محافظة قنا.

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وتابع " الشريف " أن المبادرة الرئاسية " حياة  كريمة " والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي تغير وجه الوطن للأفضل حيث إنشاء وإقامة مشروعات بكافة قري مصر لتحقيق تغيير جذري في حياة المواطنين وأشادت كافة المؤسسات الدولية بالمبادرة باعتبارها الأضخم والأكبر كمشروع تنموي في الألفية الجديدة.

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وشاهد الشريف ومحافظ قنا المباراة النهائية التي جمعت فريقي أبناء البلد ممثل مركز فرشوط وصيدلية البتول ممثل مركز نجع حمادي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد فيما حصد فريق أحفاد صالح سليم ممثل بندر قنا علي المركز الثالث علي مستوي المحافظة.

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وسلم النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي كأس البطولة لفريق " صيدلية البتول "  صاحب المركز الأول وممثل المحافظة في المرحلة النهائية علي مستوي الجمهورية كما تم تكريم وتوزيع جوائز جميع الفرق صاحبة المراكز الثلاث علي مستوي المحافظة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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