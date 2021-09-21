/651236/تشكيل-الأهلي-المتوقع-لمباراة-طلائع-الجيش-في-السوبر-اليوم

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش في مباراة السوبر المحلي لعام 2020 ومن المقرر إقامتها مساء اليوم علي أرضية ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

استقر المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني علي التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الغد أمام نادي طلائع الجيش علي أن يبدأ بالمحترف الجديد الموزمبيقي لويس ميكسوني من بداية اللقاء بدلاً من اللاعب طاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات،لويس ميكيسوني، محمد شريف.

ويدخل النادي الأهلي مباراة السوبر بصفته بطلاً للدوري المصري الممتاز في موسم 2019- 2020، بينما يخوض الجيش المباراة كونه وصيفاً لكأس مصر في الموسم الماضي.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري للعام الماضي 2020، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً .

غيابات الاهلي

ويعاني النادي الأهلي قبل مباراة اليوم بالعديد من الغيابات ولعل أبرزهم المحترف الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد منتخب غانا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بيرسي تاو علي رأس قائمة جنوب إفريقيا رغم إصابتة العضلية.. تفاصيل

ويغيب ايضاً عن الأهلي كلا من:محمود متولي، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة، وبعض الفحص الطبي، تبين أنها عبارة عن التهابات.

بينما استبعد محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجايي وأحمد كوكا، وفقا للرؤية الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب مؤخراً في العضلة الضامة عقب مشاركتة مع منتخب بلادة أمام المنتخب الغاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري للعام الماضي 2020، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً .

ويعاني النادي الأهلي قبل مباراة اليوم بالعديد من الغيابات ولعل أبرزهم المحترف الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد منتخب غانا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.