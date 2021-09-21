/651238/علاء-الدين-فؤاد-ناعيا-المشير-طنطاوي-رحل-عنا-بجسده-وترك-بصمة-مضوية-يتعلم-منها-الأجيال

نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 .

دوت الخليج يرصد نعي وزير شئون المجالس النيابية للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

أكد وزير شئون المجالس النيابية أن المؤسسة العسكرية المصرية فقدت رجلًا وقائدًا عظيمًا ورمزًا من رموزها العسكرية، وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهب حياته لخدمة وطنه، رحل عنا بجسده وترك بصمة مضوية يتعلم منها الأجيال، وستظل ذكراه خالدة بيننا بتاريخه الوطني المشرف ودوره العظيم في حماية وطننا الغالي من الداخل والخارج.

وأختتم”اعيًا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان

تاريخ المشير طنطاوي

وأضاف المستشار أحمد سعد الدين، وزير شئون المجالي النيابية، أن الفقيد الراحل قد تولى قيادة البلاد في مرحلة دقيقة وفترة عصيبة متغيرة الملامح، إلاّ أنه استطاع بحكمة وحنكة واقتدار أن يُعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح، وأن يصل بالبلاد إلى بر الأمان.

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.