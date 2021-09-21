رسميا.. إعلان الحداد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوی وزير الدفاع والانتاج الحربى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.





يأتى ذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021، وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021. جاء ذلك فى بيان نشره السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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