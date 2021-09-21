رئيس قناة السويس ناعيا المشير طنطاوى: وهب حياته لخدمة الوطن

جدة - نرمين السيد - نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجموع العاملين بالهيئة وبشركاتها، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.





ونشرت الهيئة بيانا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى واحدًا من أبناء مصر وصانعى إنجازاتها، وأحد أبرز أبطال ورموز قواتها المسلحة الباسلة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق".

وأعرب الفريق أسامة ربيع، عن حزنه العميق لفقدان مصر بطلا من أبطالها المخلصين، والذى سطر اسمه فى التاريخ المشرف للعسكرية المصرية ووهب حياته لخدمة الوطن، وشارك فى حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973، علاوة على بصمته الواضحة فى الحفاظ على سلامة البلاد وإدارة دفة الوطن فى ظل الظروف العصيبة التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير.