فيديوجراف- المشير طنطاوى.. تاريخ مشرف فى حب الوطن

جدة - نرمين السيد - وتدرج المشير طنطاوى فى مختلف المناصب بسلاح المشاة حتى وصل الى قائد الكتيبة 16 باللواء 16 بالفرقة 16 وخاض معركة المزرعة الصينية ببطولة وشجاعة، نال عنها نوط الشجاعة من الطبقة الأولى ثم عين قائدا للواء والفرقة ثم ملحقا عسكريا فى باكستان ثم رئيسا لأركان الجيش الثانى الميدانى وقائدا له عام 1986 ثم قائدا لقوات الحرس الجمهورى عام 1989 فرئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة.

والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن حياته الحافلة بتاريخ مشرف فى حب الوطن.

وتولى المشير محمد حسين طنطاوى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حكم مصر فى فبراير 2011 وحافظ على الدولة من السقوط والانهيار فى لحظة فارقة من عمر الوطن وحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على آمنه واستقراره، وانتهت خدمته فى عام 2012 وحصل على قلادة النيل العظمى التى تعد أرفع وسام مصرى بعد حياة حافلة بالعطاء لوطنه وقواتة المسلحة.