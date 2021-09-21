أبومازن يعزى الرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

جدة - نرمين السيد - قدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس -أبومازن- اليوم الثلاثاء، التعازى للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.





وعبر أبومازن، فى برقية التعزية، عن تعازيه القلبية الحارة، مذكرا بجهود الفقيد قى خدمة وطنه وأبناء شعبه، ومشاركته ببطولة فى الدفاع عن الوطن والأمة فى حربى 1967 و1973. داعيًا الله -عز وجل- أن يشمل الفقيد العزيز برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم محبيه الصبر.

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