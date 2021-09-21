تلقي الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقوى العاملة بسوهاج

بدأت مديرية القوى العاملة بسوهاج تلقي العاملين للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمقر المديرية ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة ، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين والمواطنين من مرتادي المديرية والمكاتب التابعة .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

وأكد وزير القوي العاملة اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم ، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبوزيد مدير المديرية : إن أكثر من 180 من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها مثل أخميم والمنشاة وساقلته والمراغة ومركز التدريب المهني بسوهاج تلقوا اللقاح واستمر العمل من العاشرة صباحاً حتي الساعة السابعة مساء ً، فضلا عن باقي المكاتب التي تلقت التطعيم في مراكز تقديم اللقاح المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة.

وأضاف أن تم تكليف مركز المعلومات بالمديرية وإدارة المتابعة والشئون الإدارية بتسهيل تسجيل العاملين لتلقي اللقاح وتولي عملية التنظيم منعا للتزاحم .

وأشاد مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج لإنجاز هذا العمل ، موجها الشكر للقائمين على تقديم لقاح التطعيم للعاملين ، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد كبير فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة الوعي لدى جميع المواطنين .