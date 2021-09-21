القوى العاملة تنظم ندوة توعوية وورشة عمل في السلامة والصحة المهنية بمضرب...

عقدت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالغربية ، ندوة توعوية، وورشة عمل في مجال السلامة والصحة المهنية بمضرب الأرز بكوبر بمركز زفتي ، تناولت مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها في الحفاظ على العاملين وبيئة العمل وأهمية ارتداء العاملين لمهمات الوقاية الشخصية داخل بيئة العمل.

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة للمشاركين في الندوة قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه ، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر .

ومن جانبه قال ياسر عيد وكيل مديرية القوي العاملة بالغربية: إن رسالة وزارة القوى العاملة هى تعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لضمان الوصول إلى نتائج مرضية، وذلك لأن معرفة الأخطار والمخاطر التى يواجهها الإنسان في أثناء حياته اليومية أو بسببها وطرق التعامل الصحيحة معهم يعد من حقوق الإنسان، فضلا عن أنه يدعم قدراته ووعيه في مختلف الأنشطة باحتياجات وتطبيقات السلامة والصحة العامة.

وشدد وكيل المديرية علي ضرورة اتباع جميع العاملين بالمصانع والشركات إجراءات السلامة والصحة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بارتداء مهمات الوقاية الشخصية "كمامات" في الأماكن العامة والمزدحمة، فضلاً عن نظافة اليدين باستمرار بفركها بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وعند السعال والعطس، يجب أن نحرص على تغطية الفم والأنف بمرافقنا المثني أو بمنديل ورقي، ونتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا نغسل يدينا.

وأضاف وكيل المديرية أن الندوة انتهت بالعديد من التوصيات منها ضرورة تفعيل خطط الطوارئ وعمل تجارب للتدريب عليها، وضرورة الاهتمام وحث العاملين على ارتداء ملابس الوقاية أثناء العمل، وضرورة تدريب أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي بالمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي والتأكيد على توعية العاملين في التعامل الآمن مع المخلفات الطبية.

حضر الندوة مدير مضرب الأرز إسماعيل حفظ الله ، ووسيم المحمدي مسؤول السلامة والصحة المهنية بالمضرب، وعدد من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ، فضلا عن العاملين في عدة أقسام مختلفه، بالإضافة إلى المهندس خيري عطا مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والدكتورة أميرة محمد ،والدكتورة بسمة خلف، والمهندس ولاء أبو الفتوح مفتش السلامة بمكتب زفتي وإشراف ، المهندس ناصر الشهدواي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بزفتي ، ووحدة التوعية والإعلام .