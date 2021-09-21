ملك البحرين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.
وأعرب العاهل البحريني - في البرقية وفقا لوكالة الأنباء البحرينية بنا، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر العزيز وأسرة الفقيد، مشيدا بدور الفقيد الراحل في دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإسهاماته عبر مسيرته الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة مصر وشعبها الشقيق والدفاع عن مصالحها ومصالح الأمة العربية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
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