سفير تونس ينعى المشير حسين طنطاوى

نعى السفير محمد بن يوسف، سفير تونس لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. وفق بيان صحفى.
وتقدم سفير تونس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى الذى وصفه بـ"الشقيق" لشعب تونس، بخالص العزاء والمواساة وكذلك لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح اعماله للوطن.
وقال سفير تونس، إن ما حققه المشير طنطاوى خلال رحلته سيجعل اسمه خالداً للأبد في تاريخ الأمة، مؤكدا أن الفقيد عاش بطلا حربا وسلما وكان له دورا بارزا في حماية مصر، والحفاظ على أمنها واستقرارها، خلال فترات عصيبة في تاريخ الدولة المصرية.
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