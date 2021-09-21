القوى العاملة: فرص عمل علي 8 مهن بالوادي الجديد

تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد من اليوم الثلاثاء ، قبول طلبات راغبي العمل بشركة الأعلاف الوطنية إحدى الشركات الإستثمارية ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 25 وظيفة ، تتمثل في مهندس كهرباء باور ، ومهندس ميكانيكا ، و 2 مهندس زراعي من خريجي كليات الزراعة ، ومحاسب ، و2 فنى كهرباء باور ، و2 فنى ميكانيكى ، و 16 عامل تعبئة .

وأضاف مدير المديرية أن رواتب المهندسين 3000 جنيه ، وراتب الفنيين 2500 جنيه ، وبالنسبة للعمال 2000 جنيه ، بالإضافة إلى علاوة دورية 7 % سنوياً ، وتأمينات إجتماعية ، مع توقيع عقد العمل فور بداية استلام الوظيفة .

وأشار طليب إلي أنه يتم تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة ( مكتب تشغيل الخارجة ) لمدة 10 أيام من يوم 21 حتى 29 سبتمبر 2021 ، كما سيتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين بمقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد .