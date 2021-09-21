القوى العاملة : تعيين 2516 شاباً.. بينهم 92 من ذوى القدرات بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2516 شاباً، بينهم 92 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 18871 راغب عمل منهم 391 من ذوي القدرات ، وتوفير 271 فرصة عمل .

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 2100 شهادة قياس مستوى مهارة و2034 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 72 منشأة، وإعادة التفتيش 128 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضراً ، ومنح مهلة قانونية لـ 77 منشأة أخري .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 292 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 206 محضراً عمالياً ، وبحث 58 شكوى.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 10 منح زواج بـ 30 ألف جنيه ، و 48 منحة مولود بإجمالي 98 ألف جنيه ، و4 منحة وفاة عامل بمبلغ 40 ألف جنيه ، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه ، وصرف خدمات طبية لـ 5 عمال بمبلغ 1110 جنيها ، وعمل 4 عمليات جراحية بـ 17 ألف جنيه ، فضلاً عن استخراج 518 شهادة قياس مستوى مهارة بإجمالي 38 ألفاً و 323 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 250 ألفاً و 433 جنيها لـ 602 عاملاً .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 9 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 31 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 606 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 31 شكوى منها ودياً ، وإحالة 153 شكوى للمحكمة العمالية ، و 75 أحيلت لجهات أخرى ، وحفظ 43 شكوى ، و 313 ما زالت تحت البحث والدراسة .