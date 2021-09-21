سحر نصر تنعى المشير حسين طنطاوي

نعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، المشير طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم .

ونشرت نصر ، صورة تجمعها مع المشير طنطاوي ، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائله : " رحم الله المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربى الاسبق.. بطل من أبطال حرب أكتوبر والذي قاد البلاد بحكمته في أحلك الظروف وعبرها بها لبر الأمان.. أدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته... وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، عن عمر يناهز الـ86 عاما.