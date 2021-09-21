وزير الشباب والرياضة ناعياً المشير طنطاوي: أتقدم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحر التعازي في وفاة أحد رموز القوات المسلحة المصرية

/651242/وزير-الشباب-والرياضة-ناعيا-المشير-طنطاوي-أتقدم-لفخامة-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-بأحر-التعازي-في-وفاة-أحد-رموز-القوات-المسلحة-المصرية

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهر 85 عاما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب وزير الشباب والرياضة عبر حسابة الشخصي "فيسبوك" إنا لله وإنا إله راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ننعي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق... ونتقدم إلى فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: القائد الأعلي للقوات المسلحة بأحر التعازي في وفاة أحد رموز القوات المسلحة المصرية، ممن مسيرتهم حافلة بالعطاء وسيرتهم عامرة بالوفاء".

وتابع" راجين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمنا وأهله وذويه الصبر والسلوان".

الرئيس السيسى:المشير طنطاوى برئ من أى دم بعد أحداث يناير..وكان دايما يقولى:" أنا ماسك جمرة نار فى إيدى ..بتولع بإيدى ومش قادر أسيبها"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المشير محمد حسين طنطاوى، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء يعد بطل من أبطال مصر، و رجل من رجال مصر المُخلصين، مؤكدا على أن يوم وفاته هو يوم مماثل ليوم وفاه بطل أخر وهو الزعيم البطل أحمد عرابى، مؤكدا على أنه تم إعلان الحداد الرسمى وإطلاق اسمه على قاعده الهايكستب العسكرية تقدير واحتراما لدور هذا الرجل العظيم.

محمد حسين طنطاوي

جاء ذلك فى كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية، مؤكدا على أنه كان سيتم إلغاء هذه الافتتاحات مع إعلان الوفاه ولكن كان لدينا رؤية بضرورة العمل على التنفيذ خاصة أن المشير طنطاوى رحمه الله كان رجل جاد ويحب العمل ومن ثم قمنا بعمل هذه الافتتاح اليوم.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن المشير حسين طنطاوى كان أمام مسئولية هائلة فى الفترة التى أعقبت أحداث 25يناير وحتى تسليم السلطة فى 2012، مؤكدا على أنها كانت فترة صعبة وهذا حديث بكل أمانة وشهادة للتاريخ حيث أنه قاد هذه المرحلة بإخلاص شديد وتفانى وحكمة أدت بفضل الله أن مصر التى كانت معرضه للانهيار عبرت هذه المرحلة بأقل حجم من الأضرار التى من الممكن تقابل أى دولة.

وواصل حديثه بأن المشير حسين طنطاوى كان دائما يتحدث له بقوله:" أنا ماسك جمرة نار فى إيدى ..بتولع بإيدى ومش قادر أسيبها" مؤكدا على أن هذا الشعور الذى حيا بها خلال هذه المرحلة التى أعقبت أحداث يناير ، مؤكدا على أن هذه الفترة صعبة جدا وسبب رئيسى فى حماية مصر.