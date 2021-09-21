وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد «صور»

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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و المستشار عمر مروان وزير العدل مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد بشارع النصر بمنطقة شبرا بدمنهور بحضور اللواء احمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير امن البحيرة والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الاسكندرية وعضو مجلس القضاء الاعلى ود نهال بلبع نائب المحافظ والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق ابنية المحاكم والشهر العقارى وم حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد والسادة المستشارين مساعدين الوزير واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات القضائية والتنفيذية والامنية ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

وقبل الافتتاح قام المحافظ والمستشار وزير العدل والحضور بالوقوف دقيقة حداد على فقيد الوطن المشير الراحل محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والانتاج الحربى والقائد العام للقوات المسلحة الاسبق والذى وافقته المنية صباح اليوم مؤكدين أن مصر فقدت اليوم قامة وطنية كبيرة، وبطلا من ابطال حرب أكتوبر المجيدة، وأنه كان مثالا يحتذى به في الوطنية والاخلاص، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وخلال كلمته وجه اللواء المحافظ الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشار وزير العدل باهداء البحيرة صرحا قضائيا جديدا متمثل فى مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد والذى يعد نموذجا فريدا وتجربة رائدة بما يتوائم وحاجة منظومة العدالة وما يعين على تيسير اجراءات التقاضي وافساح المكان الملائم للسادة القضاة والمحامين والمتقاضين على حد سواء

وزير العدل ومحافظ البحيرة يفتتحان مجمع محاكم شمال دمنهور الجديد

كما أكد محافظ البحيرة على الدور الكبير الذى يقوم به قضاة مصر الشرفاء وشرطتها الباسلة وجيشها العظيم فراية العدالة فى مصر منذ فجر ميلادها من الركائز الرئيسية للدولة فى ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد افتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

كما توجه وزير العدل للواء المحافظ وشعب البحيرة بالتهنئة بالعيد القومى للمحافظة مشيرا الى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل المناسبة للقضاة والمحامين وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر .

واضاف أنه تم خلال الفترة الماضية الإنتهاء من تطوير جميع المحاكم كما أنه تم مضاعفة عدد مقرات الشهر العقار والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين

وأشار وزير العدل أن مجمع المحاكم الجديد تم إنشاؤه بنظام المباني سابقة التجهيز واستغرق بناؤه حوالي ثمانية أشهر، وروعي في تصميمه احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إمداد قاعاته بالوسائل اللازمة للعمل بنظامي التقاضي وتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد تماشياً مع خطة التقنية بوزارة العدل .

مشيرا الى أن مجمع المحاكم الجديد يضم مقراً لمأمورية الاستئناف العالي بدوائرها الجنائية والمدنية، وقاعات لدوائر محكمة شمال دمنهور الابتدائية وجزئياتها، ومكتباً أمامياً لخدمة المتقاضين، ومكتباً للنيابة العامة, واستراحة للمحامين ، ومأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطوراً ويبدأ العمل بالمجمع اعتباراً من 2/10/2021 .

كما انه سيتم البدء فى تطوير وترميم المجمع القديم بدمنهور للتيسير على المواطنين مؤكدا على التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة والشرطة للعمل للصالح العام وخدمة المواطنين والمتقاضين

كما تم خلال الافتتاح عرض فيلما تسجيليا عن مراحل انشاء المجمع وقام المحافظ والوزير ومرافقوهم بتفقد القاعات والمكاتب والشهر العقارى وكافة الاقسام بالمجمع