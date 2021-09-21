فيبي فوزي ناعية المشير طنطاوي : كان قائداً عسكرياً قدوة لأبنائه في القوات المسلحة و للمصريين في كل المواقع 

/651244/فيبي-فوزي-ناعية-المشير-طنطاوي--كان-قائدا-عسكريا-قدوة-لأبنائه-في-القوات-المسلحة-و-للمصريين-في-كل-المواقع

نعت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق،الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عام.

تحيامصر يرصد نعي وكيل مجلس الشيوخ للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وتقدمت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي، بنعيها قائلة : فقدت مصر اليوم رجلا من أخلص أبطالها الاوفياء ، الذين حرصوا على التضحية بكل ما يملكون من أجل حماية تراب الوطن و مقدراته و شعبه، المشير محمد حسين طنطاوي ، الذي تولى المسؤولية في مصر في مرحلة من أصعب المراحل و عبر بها إلى بر الأمان في وقت انهارت فيه دول و ضاعت شعوب ، و كانت رحلة عطائه ممتدة في مختلف المواقع التي تولاها.

وأضافت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، “كان قائداً عاماً للقوات المسلحة وزيراً للدفاع و الإنتاج الحربي لأكثر من عقدين ، و سجل بطولات مشهودة في حرب الاستنزاف و نصر اكتوبر المجيد ، و كان دائماً قائداً عسكرياً قدوة لأبنائه في القوات المسلحة و للمصريين في كل المواقع” .

وأختتمت وكيل الشيوخ، “تغمد المولى عز وجل فقيد مصر الغالي بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته و الهم أسرته و ذويه الصبر والسلوان”.

هذا ونعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء المجلس المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذى أفنى حياته في خدمة الوطن ، وساهم في عديد من الإنجازات وتحقيق البطولات في حرب أكتوبر المجيدة ، وإدارة البلاد في فترة حاسمة من تاريخ مصر أنقذتنا والأمة العربية من براثن الإرهاب.