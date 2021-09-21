/651249/حازم-الجندي-ناعيا-المشير-طنطاوي-رجل-دولة-من-الطراز-الأول-ومواقفه-الوطنية-سيسجلها-التاريخ

نعى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة الأسبق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

دوت الخليج يرصد نعي حازم الجندي للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأكد الجندي، في بيان له، أن المشير طنطاوي سيظل علامة فارقة وبارزة في تاريخ الوطنية المصرية، فقد كان رجل دولة من الطراز الأول، وكان من أحد الابطال الشجعان الذين خاضوا حرب أكتوبر المجيدة ، فضلا عن مواقفه الوطنية والتاريخية التي ستظل محفورة على جبين كل مصري.

مثال للوطنية

وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن المشير طنطاوي ضرب مثالا يحتذى به في الوطنية والتضحية والفداء لحماية أرض وتراب هذا الوطن الغالي، والحفاظ على حقوق شعبه، وعدم التفريط في شبرا واحدا من مقدراته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشير طنطاوي استطاع بحكمته الباسلة قيادة سفينة الوطن في ظروف عصيبة وتحمل فيها مسئولية شعبا بأكمله، واستطاع التصدي بحزم وإرادة وطنية للمؤامرات الغاشمة التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، قائلا: اليوم نودع رجلا وبطلا عظيما سيظل التاريخ يتحاكى عن بطولاته ومواقفه.

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق .

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها صباح اليوم "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق .. بطلاً … من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".