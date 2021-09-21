/651250/السنباطي-ناعيا-المشير-طنطاوي--أثبت-إنحيازه-للوطن-وأفنى-حياته-في-الدفاع-عن-ترابه-المقدس

نعى النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب، وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق و قال السنباطي،مضيفا " فقدت مصر رجل من اخلص ابناءها ، وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه.

دوت الخليج يرصد نعي السنباطي للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وتابع عمرو السنباطي،” انعي بطلاً من ابطال حرب اكتوبر و واحد من تحملوا مسئولية إدارة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، حيث تصدي خلالها للمخاطر التي واجهت الوطن حتى وصلت البلاد الي بر الامان ،مؤكدا أن المشير طنطاوي اثبت انحيازه للمصريين وأفنى حياته في الدفاع عن الوطن و الدفاع عن ترابه المقدس، وشارك في معاركه و تصدي للمؤامرات الخبيثة ضد الوطن، رافعا شعار الوطن فوق الجميع .

و توجه السنباطي بخالص العزاء و المواساة لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى وللمؤسسة العسكرية ولمصرنا الحبيبة داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته مضيفا " سيظل الفقيد رمزاً وطنياً نفخر ونعتز به.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.