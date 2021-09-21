/651251/الأهلي-ينعي-المشير-حسين-طنطاوي-وزير-الدفاع-والقائد-العام-للقوات-المسلحة-الأسبق

نعى النادي الأهلي، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجاء كالأتي علي الموقع الرسمي لنادي الأهلي:” نعي محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وأحد أبرز الرموز العسكرية الذين وهبوا حياتهم لخدمة وطنهم.

وتقدم مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بخالص التعازي للمؤسسة العسكرية، ولكل أبناء ومحبي المشير طنطاوي. داعين المولى عز وجل ـأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»

أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوی، وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وذلك إعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا تاريخ حافل في خدمة الوطن، فهو البطل العسكرى الذى خاض أربع حروب دخلتها مصر ضد إسرائيل، فكان أحد أبطال حرب 56، وشارك فى حرب النكسة سنة 1967، وبعدها فى حرب الاستنزاف، كما كان أحد أبطال حرب اكتوبر 1973المجيدة، كما أنه استطاع بمنتهى الحكمة والقدرة والكفاءة أن يحافظ على سفينة الوطن من الغرق فى الفترة التى واكبت أحداث ثورة 25 يناير.

المشير البطل محمد حسين طنطاوى، لم تقف بطولاته عند مواجهة العدو الخارجى، ولكنه كان صاحب حكمة وكفاءة كبيرة بعد أن تنحى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونجح فى الحفاظ على الدولة المصرية من كل الفتن.

محمد حسين طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوى شغل مناصب قيادية عديدة فى القوات المسلحة، حيث كان رئيسا لهيئة العمليات وفرقة المشاة، كما شارك فى العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956 وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973 كقائد لوحدة مقاتلة بسلاح المشاة، وقد حصل بعد الحرب على نوط الشجاعة العسكرى ثم عمل عام 1975م ملحقاً عسكرياً لمصر فى باكستان وبعدها فى أفغانستان.