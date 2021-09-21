/651252/تامرعبد-عبدالقادر-المشير-طنطاوى-رحل-بالجسد-وبطولاته-محفورة-فى-القلوب

نعى النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، وفاة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، وبعث عبدالقادر ببرقيات نعى الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والثانية للفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، والثالثة لرئيس أركان القوات المسلحة.

دوت الخليج يرصد نعي تامر عبد القادر للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وتقدم عبدالقادر، بنعيه للشعب المصرى قائلا: الفقيد الراحل كان بطلا من أبطال حرب العزة والكرامة، وأنه أسهم فى صنع أهم الأمجاد والبطولات العسكرية، كما أنه أحسن إدارة البلاد وقت الأزمات، وحافظ عليها من الأخطار التى كانت تعدها لها جماعات الشرور والدماء، ونجا بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن المشير طنطاوى، رحل بجسده لكنه سيظل باقيا فى قلوب المصريين، وسيظل التاريخ ذاكرا بطولاته الوطنية خلال فترة من أحلك الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد.

تاريخ المشير طنطاوي

وأنهى النائب تامر عبدالقادر، نعيه داعيا المولى عز وجل، أن يرحم الله الفقيد رحمة واسعة، ويجازيه خير وأفضل الجزاء عن أعماله التى أنفع بها الوطنية، وأن يسكنه فسيح جناته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين والمرسلين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم الأهل والأحباب الصبر والسلوان على فراقه.