/651253/الحرية-المصرى-ناعيا-المشير-طنطاوى قائد-عظيم-قدم-تضحيات-لن-ينساها-الشعب-المصرى

نعي حزب الحرية المصرى ببالغ الحزب والأسى ابن مصر البار المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم، بعدما مسيرة طويلة من العطاء فى حب الوطن، قدم خلالها بطولات وتضحيات لن ينساها الشعب المصرى للدفاع عن تراب مصر المقدس، وللحفاظ على أمنها واستقرارها .

دوت الخليج يرصد نعي حزب الحرية المصري للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وتوجه المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، تقدم بخالص التعازى، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة الباسلة، و لأسرة الراحل العظيم، وإلى جميع أبناء الشعب المصرى، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم الشعب المصرى الصبر والسلوان.

وقال المهندس ممدوح محمود أن المشير حسين طنطاوى، قائد عظيم، سيظل إسمه خالدا بأحرف من نور، فى قلوب الشعب المصرى العظيم، فقد خاض جميع المعارك منذ العدوان الثلاثى للدفاع عن تراب مصر المقدس، وللحفاظ على أمنها القومى، حتى أصبح قائدا عاما للقوات المسلحة، ثم رئيسا للمجلس العسكرى نجح بحكمته فى إدارة البلاد ، والدفاع عن الثوابت الوطنية ، والتصدى لكل المؤامرات والمخططات التى استهدفت أمن واستقرار الوطن، حتى وصل بالبلاد إلى بر الأمان.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.