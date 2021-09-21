651254 /651254/عاجل-مجلس-النواب-الليبي-يسحب-الثقة-من-حكومة-الدبيبة-بأغلبية-89-نائبا 01:23 م - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق في تصريحات صحفية له اليوم ،عن سحب الثقة من عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوطنية الموحدة بأغلبية 89 نائبا من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، ويأتي ذلك بعد انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح. تحيامصر وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إلى حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني الدكتور أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائبا. تابع موقع دوت الخليج علي

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