/651256/عبد-الهادي-القصبي-ناعيا-المشير-طنطاوي-رمزا-للوطنية-والوفاء-أفني-حياته-فى-خدمة-الوطن

نعى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، مضيفا: بمزيد من الحزن والأسى فقدنا قائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة رمز الوطنية والوفاء، أفنت حياتها لخدمة وطنها ورمزًا من أهم الرموز الوطنية والعسكرية.

دوت الخليج يرصد نعي رئيس تضامن النواب المشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

تقدم النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بخالص التعازي والمواساة لأسرته وللقوات المسلحة الباسلة وللشعب المصرى التي فقدت ابنًا من أبنائها الأوفياء ويمتلك مواقف يشهد بها الجميع.

وتجدر الاشارة إلى أن رئاسة الجمهورية أكدت أن مصر فقدت رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.