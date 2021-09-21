/651257/علاء-عبد-العال-أنعي-الشعب-المصري-في-وفاة-المشير-حسين-طنطاوي-والأهلي-الأقرب-للفوز-بالسوبر-المصري

نعى علاء عبد العال، مدرب فريق الداخلية السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أنعى الشعب المصري بالكامل في وفاة المشير طنطاوي، وأن مجلس إدارة القناة يتقدموا بخالص التعازي وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتابع" مباراة الأهلي وطلائع الجيش، تأتي بتواجد بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، والجيش يشارك لأنه وصيف الكأس، وستكون مباراة اليوم صعبة للغاية ولا يمكن أن تكون سهلة للأهلي".

وأردف" النادي الأهلي الأكثر إستقرارا خلال لقاء اليوم، عكس طلائع الجيش الذي جاء بصفقات جديدة ولديه عدد كبير من اللاعبين الجيدين رحلوا وعلى رأسهم عمرو جمال وأحمد سمير".

وواصل" طلائع الجيش ضم عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات ولابد أن يكون هناك إنسجام داخل أرض الملعب، وهذه بطولة اليوم الواحد ووارد بها من أي شيئ".

واختتم" فرص الأهلي أكبر من طلائع الجيش للفوز بالمباراة نظرا للخبرات الكبيرة المتواجدة بالفريق، وأما طلائع الجيش يكون فريق جيد من اللاعبين، ومن الوارد حدوث أي مفاجأة خلال المباراة".

غيابات الاهلي

ويعاني النادي الأهلي قبل مباراة اليوم بالعديد من الغيابات ولعل أبرزهم المحترف الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد منتخب غانا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بيرسي تاو علي رأس قائمة جنوب إفريقيا رغم إصابتة العضلية.. تفاصيل

ويغيب ايضاً عن الأهلي كلا من:محمود متولي، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة، وبعض الفحص الطبي، تبين أنها عبارة عن التهابات.

بينما استبعد محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجايي وأحمد كوكا، وفقا للرؤية الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب مؤخراً في العضلة الضامة عقب مشاركتة مع منتخب بلادة أمام المنتخب الغاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري للعام الماضي 2020، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً .

ويعاني النادي الأهلي قبل مباراة اليوم بالعديد من الغيابات ولعل أبرزهم المحترف الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد منتخب غانا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.