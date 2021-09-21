/651259/أميرة-ابوشقة-ناعية-المشير-طنطاوي-مسيرة-حافلة-من-العطاء-والتاريخ-سيتوقف-كثير-عند-مسيرته-الوطنية

نعت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، الشعب و القوات المسلحه في وفاة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ، المشير محمد حسين طنطاوي ، مؤكده بأن التاريخ سيتوقف كثير عند مسيرة هذا الرجل الذي كان له دور كبير في حماية البلاد في لحظات عصيبه من تاريخ الوطن.

دوت الخليج يرصد نعي أميرة أبو شقة للمشير طنطاوي

وفاة المشير طنطاوي

وأضافت أبوشقة في بيان لها بأن وفاة المشير طنطاوي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيده بعد مسيرة حافلة من العطاء والوطنية والشهامه ترجمتها مواقفه الوطنية ، التي ساهمت بشكل كبير وانقذت الوطن في خضم احداث قاسيه وحالكه مرت بها البلاد ولولا شجاعة وشهامه القائد العظيم لعصفت بنا الأحداث الي غياهب الظلام والمجهول.

وفاة المشير طنطاوي

وتقدمت النائبة أميرة أبوشقه،عضو مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وإلي أبناء الفقيد من قادة وضباط وجنود القوات المسلحه المصريه، والي عائلة الفقيد المشير طنطاوي داعية المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما نعي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم ، وفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى (الأسبق )، الذى شارك فى مسئولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن بما حوته من أحداث فارقة فى تاريخها هى الأخطر أثراً والقاسية بمسئولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.