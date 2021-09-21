الأعلى للقضاء ناعيا المشير طنطاوى: أخلص أبناء الوطن وأحد رموزها العسكرية

جدة - نرمين السيد - نعى القاضى عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس وقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالمحاكم والنيابات، المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق.





جاء ذلك خلال البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، والذى وصف المشير طنطاوى بأخلص أبناء ووطننا الغالى مصر وأحد رموزها العسكرية الذى وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والذى ساهم خلالها فى صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التى سُجلت بحروف من نور فى تاريخ مصر. وبحسب البيان: كان المشير طنطاوى قائدًا ورجل دولة، تولى مسؤولية إدارة البلاد فى فترة غاية فى الصعوبة، وأحلك الظروف تصدى خلالها بحكمة وإقتدار للمخاطر المحدقة التى أحاطت بمصر وحماها من الفتن وبراثن الإرهاب الغاشم وكيد الأعداء وعبر بها إلى بر الأمان وإذ نعرب عن خالص عزائنا ومواساتنا لأسرته، وللقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورجال القوات المسلحة والشعب المصرى والحكومة المصرية.

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