«الأعلى للإعلام» ناعيا المشير طنطاوى: مصر فقدت واحدا من أخلص رجالها

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وتقدم المجلس فى بيان اليوم الثلاثاء بخالص العزاء والمواساة لعائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصرى، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وقال "الأعلى لتنظيم الإعلام" إن مصر فقدت واحدا من أخلص رجالها، ورمزا من رموز العسكرية الذى وهب حياته من أجل وطنه، وأضاف المجلس أن الراحل طالما ناضل من أجل أبناء الشعب المصرى العظيم.
وأوضح المجلس أن الراحل كان أحد أبطال حرب أكتوبر وساهم بقوة فى صناعة المجد العسكرى المصرى الذى سجل فى التاريخ المصرى بأحرف من نور، كذلك كان قائدا ورجل دولة حينما تولى مسئولية إدارة البلاد فى واحدة من أدق الفترات التى مرت بها مصر تصدى خلالها بحكمة للمخاطر التى أحاطت بها، حتى عبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
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