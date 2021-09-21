مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق: المشير طنطاوى قائد عسكرى وسياسى عظيم

جدة - نرمين السيد - نعى اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، والذى وافته المنية اليوم، قائلا: "قدم لمصر الكثير".





وأضاف الغبارى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوى كان ينظر إلى القوات المسلحة من منظورين الأول هو الانضباط العسكرى الشديد والمنظور الثانى التدريب الشاق. وأوضح مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق، أن المشير طنطاوى كان لديه فكر استراتيجى راقى، وأنه احتوى الشباب بعد 2011 لتجنب الصدام والعبور بالبلاد، متابعًا: "قائد عسكرى وسياسى عظيم".

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