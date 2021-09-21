«الرقابة الإدارية» ناعية المشير طنطاوى: وهب نفسه لحماية مصر وشعبها



جدة - نرمين السيد - وأضافت "الرقابة الإدارية" فى بيان اليوم الإثنين أن مصر فقدت بطلا من أبطالها الذى خاض العديد من الحروب ووهب نفسه لحماية مصر وشعبها فى أحلك الظروف التى مرت بها، وتحمل المسؤولية فى وقت عصيب وظل مخلصا لوطنه على مر السنوات، رحم الله الفقيد وألهمنا وأهله الصبر والسلوان.

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