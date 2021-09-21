مجلس الدولة ناعيا المشير طنطاوى: قائد عظيم حافظ على وطنه فى أصعب الظروف

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الدولة فى رثائه أن مصر فقدت قائدا عسكريا عظيما وسياسيا محنكا استطاع أن يحافظ على وطنه فى أشد الظروف التى مرت على مصر، وكان رحمة الله عليه بمثابة رجل دولة تولى بما تنوء عن حمله الجبال مسئولية إدارة البلاد فى فترة عصيبة على مواجهة العقل البشرى تصدى خلالها بكل حكمة واقتدار وحزم لكافة المخاطر التى حيقت بمصر الوطن حتى بلغ بها سفينة الحماية والوقاية والأمان.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن خالص عزائه للأسرة المصرية عامة والأسرة العسكرية خاصة لرحيل المشير محمد حسين طنطاوى، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء وفاقا لما قدمه من صالح الأعمال الجليلة لمصر الوطن.