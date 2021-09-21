اللواء نصر سالم ناعيا المشير طنطاوى: دوره فى حماية مصر سيذكره التاريخ

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوى ولد فى 31 أكتوبر 1935 فى حى عابدين، وارتبط بحى عابدين حتى توفاه الله، فكان حريص على زيارة أهله وأصدقائه فى الحى دون حراسة.
وأوضح أن المشير تخرج من الكلية الحربية فى إبريل 1956، واشترك فى حرب 1956 ثم 67 والاستنزاف وأكتوبر، مشيرًا إلى أنه كان قائد الكتيبة 16 فى حرب أكتوبر لتأمين الجانب الأيمن للجيش، وحاولت إسرائيل عمل ثغرة بين الجيشين الثانى والثالث والاستيلاء على أرض المزرعة الصينية، متابعًا أرئيل شارون حينها قال: "واجهنا أول مشاة مجهزين ومدربين فى العصر الحديث لمقاومة الدبابات لقد قضوا على هوس الدبابات المرضى"، وخسرت إسرائيل أكثر من 50 دبابة و300 عسكرى.
وأشار إلى أن دوره فى حمايته لمصر فى 2011 سيذكره التاريخ، مضيفًا: "أحد أبناء مصر الأوفياء كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى".
وتابع: "كان بيحكم بعقل واعى ومتفهم، وكان بيقول أنا ماسك قطعة من الجمر مقدرش أسيبها وإلا هتولع الدنيا".
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