هيئة الرقابة الإدارية تنعى المشير محمد حسين طنطاوى

تنعى هيئة الرقابة الإدارية المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، والذى وافته المنية اليوم، فقد فقدت مصر بطلا من أبطالها الذي خاض العديد من الحروب ووهب نفسه لحماية مصر وشعبها في أحلك الظروف التي مرت بها، وتحمل المسئولية في وقت عصيب وظل مخلصا لوطنه على مر السنوات، رحم الله الفقيد وألهمنا وأهله الصبر والسلوان.

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