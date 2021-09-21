وزير التموين ينعى المشير حسين طنطاوى

نعى الدكتورعلي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية بخالص الحزن والآسى المشير محمد حسين ‏طنطاوي – القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج ‏الحربي الأسبق الذي وافته المنية اليوم.

وأكد الدكتور ‏علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، انه برحيل ‏المشير محمد حسين طنطاوي تكون مصر قد فقدت رمزاَ من رموزها ‏العسكرية والتي وهبت حياتها لخدمة بلدها وقائداَ حكيماَ وبطلاَ مخلصاَ ‏يفتخر به كل أبناء وطنه، وأشار المصيلحي أن التاريخ سوف يتوقف ‏كثيراَ أمام الدور الذي لعبه المشير طنطاوي لحماية بلده والحفاظ ‏عليها من الأعداء.

ويتقدم الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، بخالص التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية والقائد ‏الاعلي للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل ‏وذويه، وللشعب المصري العظيم داعياَ المولي ان يتغمده بواسع ‏رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهلة وذويه الصبر ‏والسلوان