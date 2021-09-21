وزير التموين ينعى المشير حسين طنطاوى

نعى الدكتورعلي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص الحزن والآسى المشير محمد حسين طنطاوي – القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنية اليوم.
وأكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، انه برحيل المشير محمد حسين طنطاوي تكون مصر قد فقدت رمزاَ من رموزها العسكرية والتي وهبت حياتها لخدمة بلدها وقائداَ حكيماَ وبطلاَ مخلصاَ يفتخر به كل أبناء وطنه، وأشار المصيلحي أن التاريخ سوف يتوقف كثيراَ أمام الدور الذي لعبه المشير طنطاوي لحماية بلده والحفاظ عليها من الأعداء.
ويتقدم الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين و التجارة الداخلية، بخالص التعازى للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية ولأسرة الراحل وذويه، وللشعب المصري العظيم داعياَ المولي ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهلة وذويه الصبر والسلوان
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