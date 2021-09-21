الرئيس الفلسطينى يعزى السيسى فى وفاة المشير حسين طنطاوى

عزّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفاة القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.
وعبّر أبو مازن في برقية التعزية – نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - عن تعازيه القلبية الحارة، مذكرا بما قدمه في خدمة وطنه وأبناء شعبه، ومشاركته ببطولة في الدفاع عن الوطن والأمة، داعيا الله عز وجل أن يشمل الفقيد العزيز برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.
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