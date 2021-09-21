/651260/علاء-عبد-العال-دفاع-طلائع-الجيش-سيكون-كلمة-السر-خلال-لقاء-الأهلي-بالسوبر-المصري

أكد علاء عبد العال، مدرب طلائع الجيش السابق، كنت أتمنى تدريب فريق طلائع الجيش من قبل وكان هناك إتفاق لتولى قيادة الفريق ولكن لم تتم الصفقة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" عبد الحميد بسيوني مدرب قدير ويقدم مستويات جيدة مع طلائع الجيش، ويستطيع التعامل مع اللاعبين القادمين للفريق".

وتابع"خط وسط طلائع الجيش سيكون كلمة السر خلال لقاء اليوم بتواجد مهند لاشين وفرانك ستيفن، وعمرو السيسي، والمباراة ستكون صعبة، وآخر مباريات الفريقين كانت صعبة وهامة".

وأردف" طلائع الجيش يلعب دائما أمام الأهلي بكثافة دفاعية لتقليل خطورة الفريق عن طريق الأجناب وظهر ذلك في مباراة الدوري الأخيرة، وسيقدموا مباراة جيدة".

وواصل" أعتقد أن طريقة اللعب ستكون مستمرة بثلاثي في خط الدفاع، وتقليل عدد اللاعبين سيمثل خطورة كبيرة على اللاعبين، ويتواجد الأهلي بشراسة كبيرة خلال المباراة".

واختتم" ليس هناك أي ضمانات بوصول المباراة لركلات الجزاء، واللعب على هذا الأمر سيرهق طلائع الجيش، وسيتم تقسيم المباراة حتى تصل للهدف المطلوب، وفي النهاية ستكون مباراة كبيرة بين طلائع الجيش والأهلي بكأس السوبر المصري".

ويغيب ايضاً عن الأهلي كلا من:محمود متولي، بعد أن اشتكى من إصابة في الركبة، وبعض الفحص الطبي، تبين أنها عبارة عن التهابات.

بينما استبعد محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجايي وأحمد كوكا، وفقا للرؤية الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب مؤخراً في العضلة الضامة عقب مشاركتة مع منتخب بلادة أمام المنتخب الغاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري للعام الماضي 2020، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً .

ويعاني النادي الأهلي قبل مباراة اليوم بالعديد من الغيابات ولعل أبرزهم المحترف الجديد الجنوب إفريقي بيرسي تاو بعد إصابتة مؤخراً في العضلة الضامة التي تعرض لها مع منتخب بلاده ضد منتخب غانا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.