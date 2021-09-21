حدادًا على وفاة المشير طنطاوي.. تأجيل حفل ختام مهرجان «المهن التمثيلية» المسرحي

/651261/حدادا-على-وفاة-المشير-طنطاوي-تأجيل-حفل-ختام-مهرجان-المهن-التمثيلية-المسرحي

قرر الدكتورأشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، تأجيل حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح الذي كان مقررًا إقامته، اليوم الثلاثاء إلى السبت المقبل الموافق 25 سبتمبر، وذلك حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنيه صباح اليوم.

دوت الخليج يكشف سبب تأجيل حفل ختام مهرجان المهن التمثيلية المسرحي.

موعد ختام مهرجان المهن التمثيلية الجديد

وكان من المفترض أن يسلم النجم مصطفى شعبان، جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة في حفل ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى في دورته الـ6، وذلك على مسرح النهار بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان.

لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية

تتكون لجنة التحكيم في الدورة الـ 6 بمهرجان نقابة المهن التمثيلية، من المخرج أحمد خالد موسى، مصطفى فكري، الفنان مصطفى سليم، المؤلف محمود حمدان، الفنان أحمد عواض، عاطف عوض.

وكان حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية، أقيم الأسبوع الماضي بحضور أشرف زكي، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيوني، والفنانة فردوس عبد الحميد، والفنان محمود حميدة، ومصمم الاستعراضات الفنان عاطف عوض، الفنان أحمد سلامة، وباقة من فناني المسرح فى مصر.

وتم تكريم النجمة الكبيرة ليلى طاهر والفنان محمود حميدة واسم الفنان الراحل ماهر سليم، وذلك عن مشوارهم الفني خلال مسيرتهم الفنية.

وفاة المشير طنطاوي

جدير بالذكر، أن المشير طنطاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية قبل 3 أشهر، وتخرج طنطاوي من الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

نال المشير محمد حسين طنطاوى خلال مشواره العسكرى العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، ونوط الجلاء العسكرى، ونوط النصر، ونوط الشجاعة العسكري، ونوط التدريب، ونوط الخدمة الممتازة، ووسام الجمهورية التونسية، ووسام تحرير الكويت، ونوط المعركة، وميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش.