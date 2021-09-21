/651263/طارق-تهامي-ناعيا-المشير-طنطاوي-لبي-نداء-الوطن-في-احلك-الظروف-ومواقفه-ستظل-خالده-ابد-الدهر

نعي النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم مؤكداً طنطاوي كان فارسا لبي نداء الوطن في احلك الظروف وانقذ البلاد في أصعب اللحظات وستظل مواقفه خالده ابد الدهر ينهل منها ابناؤه كل تعاليم الشجاعه والشهامه والوطنية .

دوت الخليج يرصد نعي طارق التهامي للمشير طنطاوي وفاة المشير طنطاوي وتقدم النائب طارق تهامي بالعزاء والمواساة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والي الشعب المصري والقوات المسلحه في وفاة الفقيد مؤكدا بأن طنطاوي استكمل مسيرة أسلافه القادة العظام وستظل صفحة طنطاوي ناصعه في سجلات التاريخ تذهر بكل معاني التضحيه والفداء ، وستظل سيرة ابن مصر وابن الجنوب حافلة بالإنجازات . وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها صباح اليوم "فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق .. بطلاً … من أبطال حرب اكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري".

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