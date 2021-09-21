انتشار الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية بإستاد برج العرب قبل مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش «صور»

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انتشرت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية، اليوم الثلاثاء، داخل وبمحيط ستاد برج العرب استعدادًا لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى.

دوت الخليج

المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح.

المجموعة الأفريقية

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية طاقم التحكيم المكون من «مصطفى غربال حكم ساحة، وعبد الحق اتشعلي، وعباس أكرم زرهوني مساعدين والياس بوكواسة حكم رابع وعبيد شارف حكم فيديو، وبن براهم الحلو مساعد حكم فيديو».

كما شكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية، حيث تتم عملية التأمين عن طريق «الدوائر الأمنية».

كانت أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الافريقية،أمس، استعدادها لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية.

حيث يدخل المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبى الدورى والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة فى النهائي بركلات الترجيح.

وشكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية. ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بالسوبر المصرى برصيد 11 لقبا، يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب، ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود.